Bucchioni: “Juric alla Fiorentina? Commisso vuole riflettere su Iachini, al suo posto prenderei Benitez”

“Canovi vede Juric alla Fiorentina. Sì è possibile – ha detto Enzo Bucchioni a TMW Radio – fra i 3-4 papabili che Pradè e Barone avrebbero incontrato in queste settimane. Io so che Commisso ha detto di aspettare. Vuole riflettere su Iachini, decisione congelata. Nella lista ci sono anche Di Francesco, Giampaolo e Jardim. Commisso vuole prendere un nome di calibro internazionale. Al momento dei nomi non vengono. Se fossi Commisso farei di tutto per prendere Benitez, gli metterei di fronte un progetto triennale”.