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Antognoni: "I tifosi quando le cose vanno male contestano ma non bisogna avere questi alibi"

Giancarlo Antognoni e' stato intervistato su Dazn prima del match di Parma-Fiorentina: "I tifosi quando le cose vanno male contestano ma non bisogna avere questi alibi. Il girone d'andata e' stato pos...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 maggio 2019 15:04
Antognoni: "I tifosi quando le cose vanno male contestano ma non bisogna avere questi alibi" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Giancarlo Antognoni e' stato intervistato su Dazn prima del match di Parma-Fiorentina: "I tifosi quando le cose vanno male contestano ma non bisogna avere questi alibi. Il girone d'andata e' stato positivo, mentre il ritorno negativo. Vanno valutate delle dinamiche per riprogrammare il futuro. "

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