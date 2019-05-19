Antognoni: "I tifosi quando le cose vanno male contestano ma non bisogna avere questi alibi"
Giancarlo Antognoni e' stato intervistato su Dazn prima del match di Parma-Fiorentina: "I tifosi quando le cose vanno male contestano ma non bisogna avere questi alibi. Il girone d'andata e' stato pos...
A cura di Redazione Labaroviola
19 maggio 2019 15:04
Giancarlo Antognoni e' stato intervistato su Dazn prima del match di Parma-Fiorentina: "I tifosi quando le cose vanno male contestano ma non bisogna avere questi alibi. Il girone d'andata e' stato positivo, mentre il ritorno negativo. Vanno valutate delle dinamiche per riprogrammare il futuro. "