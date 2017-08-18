Antognoni: "Corvino e la proprietà vogliono una squadra italiana e Benassi e Biraghi sono due colpi fatti per questo motivo"

Giancarlo Antognoni ha presentato nella sala stampa dell'Artemio Franchi i due nuovo acquisto Marco Benassi e Cristiano Biraghi

Giancarlo Antognoni ha presentato oggi in sala stampa Biraghi e Benassi, queste le sue parole:

"Oggi presentiamo due ragazzi italiani, cosa che la proprietà e Corvino volevano. C’è la volontà di italianizzare. Sono due ragazzi molto interessanti. Biraghi ha grande esperienza, tra Italia e Spagna. Benassi è stato capitano del Torino e della Nazionale giovanile, nella sua carriera ha segnato anche diversi gol. Speriamo che ci diano il giusto contributo”.