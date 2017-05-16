Antognoni conferma il nome di Pioli per la panchina viola, quasi definito il suo staff tecnico

Pare chiaro che il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Stefano Pioli e ieri è arrivata un’altra conferma anche da parte di Antognoni. Il contratto del nuovo tecnico, è in via di definizione sulla base di 2 anni, più l’opzione sul terzo a favore della Fiorentina. Filtrano anche i nomi dello staff. L’ex allenatore dell’Inter porterà con sé il vice Giacomo Murelli, il tattico Davide Lucarelli e i due preparatori atletici Osti e Perondi. Possibile anche l’ingresso di un quinta figura, che ancora deve essere comunicata alla Fiorentina. Questo è quello che riporta La Nazione.