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Antognoni conferma il nome di Pioli per la panchina viola, quasi definito il suo staff tecnico

Rassegna Stampa

Antognoni conferma il nome di Pioli per la panchina viola, quasi definito il suo staff tecnico

Redazione

16 Maggio · 12:15

Aggiornamento: 16 Maggio 2017 · 12:15

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Pare chiaro che il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Stefano Pioli e ieri è arrivata un’altra conferma anche da parte di Antognoni. Il contratto del nuovo tecnico, è in via di definizione sulla base di 2 anni, più l’opzione sul terzo a favore della Fiorentina. Filtrano anche i nomi dello staff. L’ex allenatore dell’Inter porterà con sé il vice Giacomo Murelli, il tattico Davide Lucarelli e i due preparatori atletici Osti e Perondi. Possibile anche l’ingresso di un quinta figura, che ancora deve essere comunicata alla Fiorentina. Questo è quello che riporta La Nazione.

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