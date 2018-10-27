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Antognoni: "Ci aspettiamo di più da Simeone, stasera giocheremo a viso aperto"

Giancarlo Antognoni, premiato con una mostra un suo onore al Museo Grande Torino, ha parlato ai microfoni della Gazzetta. Queste le sue parole:"Torino e Fiorentina sono due squadre che ambiscono a cer...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 16:21
Antognoni: "Ci aspettiamo di più da Simeone, stasera giocheremo a viso aperto" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Giancarlo Antognoni, premiato con una mostra un suo onore al Museo Grande Torino, ha parlato ai microfoni della Gazzetta. Queste le sue parole:

"Torino e Fiorentina sono due squadre che ambiscono a cercare un qualcosa di concreto, fino a oggi hanno fatto vedere un buon calcio. Ci auguriamo di vedere una bella partita. Capiamo le difficoltà che incontreremo ma giocheremo a viso aperto come abbiamo sempre cercato di fare. Belotti e Simeone? Di solito le punte sono quelle che devono far gol. Ci aspettiamo qualcosa in più da loro, anche se adesso il collettivo è sempre più importante e deve essere ben disposto per centrare un risultato positivo".

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