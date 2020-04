Giancarlo Antognoni, nel giorno del suo compleanno, è intervenuto a SkySport24 per parlare della sua Fiorentina: “È un compleanno anomalo, in famiglia, ma dobbiamo subire questo Coronavirus. Allenamenti da casa per i viola? Si, abbiamo avuto un po’ d’apprensione per i tre casi di positività nelle scorse settimane, ora siamo tranquilli. I ragazzi svolgono il loro programma di lavoro a domicilio, ginnastica e corretta alimentazione. Hanno a disposizione anche un nutrizionista che li consiglia. Siamo vicini specialmente ai meno esperti, i quali si trovano da soli e lontano dai suoi cari. Che Fiorentina è? Devo dire che siamo un bel mix di giovani ed esperti. Abbiamo sofferto all’inizio ma adesso stavamo venendo fuori benino. D’altronde la proprietà è stata chiara dicendo che ogni anno vuole crescere. Solo tenendo i migliori si migliora. Castrovilli è un centrocampista moderno che fa tutte e due le fasi come si richiede molto oggi, Chiesa ormai è già più esperto e ha dimostrato di essere un giocatore valido sotto ogni punto di vista. Vanno bene per qualsiasi situazione di gioco. Per un confronto con quelli del passato ti direi Bruno Conti per Chiesa. Dall’infortunio dell’81 come si torna alla normalità? Dopo l’esperienza negativa che ho avuto è arrivato quello positivo, come il campionato del mondo. Perciò credo che dopo qualsiasi disgrazia che oggi è successa a tutto il mondo si possa ripartire nel modo migliore se tutti insieme riusciamo a fare gruppo e facciamo sacrifici per tornare ad essere quelli che eravamo prima”.