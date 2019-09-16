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Antognoni: "Castrovilli il mio erede? Se lo dice Montella ma... per me deve segnare più goal"

Queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport dal club manager viola Giancarlo Antognoni: "Castrovilli il mio erede? Se lo dice Montella... aggiungo soltanto che è un calciatore moderno, ha un'e...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 10:00
Antognoni: "Castrovilli il mio erede? Se lo dice Montella ma... per me deve segnare più goal" - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport dal club manager viola Giancarlo Antognoni: "Castrovilli il mio erede? Se lo dice Montella... aggiungo soltanto che è un calciatore moderno, ha un'eccellente corsa ed è capace di fare entrambi le fasi sia quella contenitiva che propositiva. Deve soltanto cercare di realizzare più goal".

 

 

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