Antognoni: "Castrovilli il mio erede? Se lo dice Montella ma... per me deve segnare più goal"
Queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport dal club manager viola Giancarlo Antognoni: "Castrovilli il mio erede? Se lo dice Montella... aggiungo soltanto che è un calciatore moderno, ha un'e...
A cura di Redazione Labaroviola
16 settembre 2019 10:00
Queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport dal club manager viola Giancarlo Antognoni: "Castrovilli il mio erede? Se lo dice Montella... aggiungo soltanto che è un calciatore moderno, ha un'eccellente corsa ed è capace di fare entrambi le fasi sia quella contenitiva che propositiva. Deve soltanto cercare di realizzare più goal".