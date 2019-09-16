Antognoni: "Castrovilli il mio erede? Se lo dice Montella ma... per me deve segnare più goal"

Queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport dal club manager viola Giancarlo Antognoni: "Castrovilli il mio erede? Se lo dice Montella... aggiungo soltanto che è un calciatore moderno, ha un'e...

Queste le parole rilasciate al Corriere dello Sport dal club manager viola Giancarlo Antognoni: "Castrovilli il mio erede? Se lo dice Montella... aggiungo soltanto che è un calciatore moderno, ha un'eccellente corsa ed è capace di fare entrambi le fasi sia quella contenitiva che propositiva. Deve soltanto cercare di realizzare più goal".