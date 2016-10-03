Antognoni: "Batistuta giocatore pazzesco, quasi un gol a partita. La Fiorentina adesso cerca gente come noi"

Quando ero in società alla Fiorentina ho potuto apprezzare ancor di più uno come Gabriel, ha fatto molto di più di quanto si crede

Oggi si terrà il consiglio comunale straordinario della città di Firenze per dare alla bandiera della Fiorentina Gabriel Omar Batistuta la cittadinanza onoraria della città. Prima di questa cerimonia ha parlato a Radio Bruno Giancarlo Antognoni, queste le sue parole: "Batistuta ha portato la Fiorentina alle vittorie, di certi avrebbe potuto vincere di più con la maglia viola ma nonostante tutto ha portato nella bacheca viola una Supercoppa Italiana e una coppa Italia. I numeri di Gabriel sono straordinari e parlano per lui, quasi un gol a partita, l'intera carriera e ciò che ha fatto è ormai storia. In quel periodo ero dirigente della Fiorentina e l'ho potuto apprezzare ancora di più per tutto quello che ha fatto e ha portato. Ingresso in società? La società viola sta cercando glorie passate da inserire nell'organigramma"