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ANTOGNONI: ''BASTA PRESSARE CHIESA, HA 19 ANNI. DELLA VALLE MAI LONTANI DA NOI. SU THEREAU E LE PROSSIME GARE ABBORDABILI...''

Intervenendo all'inaugurazione del nuovo campo dell'Affrico, il club manager Giancarlo Antognoni ha parlato del momento viola: "Federico Chiesa? Serve pazienza, non diamogli troppe responsabilità, per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2017 17:08
ANTOGNONI: ''BASTA PRESSARE CHIESA, HA 19 ANNI. DELLA VALLE MAI LONTANI DA NOI. SU THEREAU E LE PROSSIME GARE ABBORDABILI...'' - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
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Intervenendo all'inaugurazione del nuovo campo dell'Affrico, il club manager Giancarlo Antognoni ha parlato del momento viola: "Federico Chiesa? Serve pazienza, non diamogli troppe responsabilità, perché ha solo 19 anni. E' in under 21, Ventura lo monitora e penso lo tenga in considerazione. La proprietà? La loro vicinanza è importante e c'è sempre stata, non solo fisicamente, ma anche come contatti. L'ultima vittoria? E' di tutta la squadra. Thereau ha giocato bene, certo. Ora proseguiamo con maggiore tranquillità, perché abbiamo reagito. Le prossime gare sono più abbordabili, sulla carta: cercheremo di fare punti".

 

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