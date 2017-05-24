Andrea Della Valle e la decisione su Bernardeschi, può restare senza rinnovo oppure cessione solo all'estero
Andrea Della Valle e il futuro del numero 10 della Fiorentina. Il club viola ha già fatto tutto il possibile per trattenerlo (offerta da 2,5 milioni netti all’anno e fascia di capitano) e adesso si as...
Andrea Della Valle e il futuro del numero 10 della Fiorentina. Il club viola ha già fatto tutto il possibile per trattenerlo (offerta da 2,5 milioni netti all’anno e fascia di capitano) e adesso si aspetterebbe un segno concreto di gratitudine da parte di un ragazzo nato con il viola addosso. Il mercato dipende moltissimo da Berna e in caso di mancato rinnovo si aprirebbero diversi scenari: Della Valle potrebbe anche decidere di tenersi il gioiello fatto in casa (ha un contratto fino al 2019) e comunque non accetterebbe di sedersi al tavolo con altri club italiani. No dunque a Juventus, Inter e Milan, mentre una trattativa con Chelsea, Psg o altre big straniere potrebbe partire da una base di 40-50 milioni.
Corriere fiorentino