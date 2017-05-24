Andrea Della Valle e la decisione su Bernardeschi, può restare senza rinnovo oppure cessione solo all'estero

Andrea Della Valle e il futuro del numero 10 della Fiorentina. Il club viola ha già fatto tutto il possibile per trattenerlo (offerta da 2,5 milioni netti all’anno e fascia di capitano) e adesso si as...

A cura di Redazione Labaroviola 24 maggio 2017 11:55

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