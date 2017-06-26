Andrea Della Valle chiamerà Bernardeschi e ci sarà a Moena. Possibile anche la presenza di Diego

Obiettivo far rinnovare Bernardeschi, secondo il Corriere dello Sport Andrea Della Valle è pronto a scendere in campo. A Moena ci sarà

Andrea Della Valle è pronto a tornare in campo dopo il passo indietro annunciato qualche settimana fa. E’ fra la seconda e la terza settimana del ritiro viola a Moena che Andrea Della Valle, ma non è detto che non lo faccia anche Diego, raggiungerà Stefano Pioli e la sua nuova Fiorentina. Domani, dopo il rientro dall’estero, Andrea potrebbe congratularsi con Bernardeschi per la qualificazione e con l’occasione fissare un possibile incontro riferito alla proposta di allungamento del contratto.

Corriere dello Sport