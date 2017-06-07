Labaro Viola

Andrea Della Valle ha chiamato Stefano Pioli, obiettivo ripetere stagioni di Prandelli e Montella

Il presidente viola ha ribadito al tecnico la voglia di alzare un trofeo con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2017 11:54
Andrea Della Valle ha chiamato Stefano Pioli, obiettivo ripetere stagioni di Prandelli e Montella -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Della Valle
Montella
Prandelli
Pioli
Condividi

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino dopo la cena di lunedì sera tra Corvino e Pioli a Milano c'è stata anche la telefonata tra il presidente viola Andrea Della Valle e il nuovo tecnico viola. Il presidente ha ribadito al tecnico la voglia di alzare un trofeo e di aprire un ciclo a Firenze, come fatto da Montella e Cesare Prandelli.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok