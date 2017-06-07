Andrea Della Valle ha chiamato Stefano Pioli, obiettivo ripetere stagioni di Prandelli e Montella

Il presidente viola ha ribadito al tecnico la voglia di alzare un trofeo con la Fiorentina

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino dopo la cena di lunedì sera tra Corvino e Pioli a Milano c'è stata anche la telefonata tra il presidente viola Andrea Della Valle e il nuovo tecnico viola. Il presidente ha ribadito al tecnico la voglia di alzare un trofeo e di aprire un ciclo a Firenze, come fatto da Montella e Cesare Prandelli.