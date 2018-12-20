Ancora Biraghi: "Simeone? Anche io ho avuto problemi con i tifosi. Ecco come li ho risolti..."

Questo uno dei passaggi maggiormente interessanti dell'intervista a La Gazzetta dello Sport di Cristiano Biraghi:Simeone ha polemizzato con i tifosi dopo il gol segnato all'Empoli. Anche lei nei suoi...

Questo uno dei passaggi maggiormente interessanti dell'intervista a La Gazzetta dello Sport di Cristiano Biraghi:

Simeone ha polemizzato con i tifosi dopo il gol segnato all'Empoli. Anche lei nei suoi primi passi in maglia viola ha avuto qualche piccolo problema con i tifosi.

"Ora invece ho un rapporto splendido con la gente di Firenze. I tifosi viola sono esigenti e hanno la critica facile. Ma sono sempre vicini alla squadra. Prima del derby con l’Empoli sono venuti a incoraggiarci. E anche quando siamo passati in svantaggio non hanno mai smesso di incitarci".

Insomma il caso di Cristiano Biraghi insegna. Con la massima serietà e determinazione si può conquistare l'affetto dei tifosi.

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