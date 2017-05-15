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Ancora Antognoni: “Pioli profilo giusto. Bernardeschi? I matrimoni si fanno in tre. Ai tifosi voglio dire che…”

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Ancora Antognoni: “Pioli profilo giusto. Bernardeschi? I matrimoni si fanno in tre. Ai tifosi voglio dire che…”

Redazione

15 Maggio · 13:24

Aggiornamento: 15 Maggio 2017 · 13:24

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Giancarlo Antognoni è stato premiato alla manifestazione per Giacinto Facchetti, queste sue altre parole registrate da una radio locale: “L’Europa League non sarà facile perché mancano due sole partite. Bernardeschi è un patrimonio della Fiorentina e la società vuole fare tutti i sacrifici economici per trattenerlo ma i matrimoni si fanno in due, a volte anche in tre. Pioli è il profilo giusto, potrebbe andare davvero bene alla Fiorentina. C’è malumore tra i tifosi ma se guardiamo i risultati siamo ancora in lotta per l’Europa League, non è stata un’annata negativa” conclude Antognoni.

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