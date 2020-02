Dopo il rinvio di Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, anche un’altra partita di serie A è stata rinviata per il pericolo del contagio Coronavirus. Infatti, secondo quanto riportato dall’ANSA, Torino-Parma è stata rinviata a data destinarsi a causa del Coronavirus. Salgono così a quattro le partite non disputate in questa giornata di campionato.