Anche se non gioca mai Bernardeschi rinnova e aumenta. Dalla Juve 4 milioni l'anno

La Juventus ha deciso di ricompensare le ottime prestazioni - e in generale il percorso di crescita - di Federico Bernardeschi, arrivato due estati fa dalla Fiorentina per 40 milioni di euro. Finora l...

La Juventus ha deciso di ricompensare le ottime prestazioni - e in generale il percorso di crescita - di Federico Bernardeschi, arrivato due estati fa dalla Fiorentina per 40 milioni di euro. Finora l'ingaggio era di 3 milioni di euro all'anno fino al 30 giugno del 2022, avendo firmato un quinquennale nel 2017. Ora l'intenzione bianconera è quella di aggiungere un ulteriore anno (fino al 2023) e ritoccare verso l'alto, nella regione dei 4 milioni di euro annui.

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