Anche Nico Gonzalez posa con la Coppa del Mondo della sua Argentina al fianco di Messi e compagni

Vince l'Argentina il mondiale, il giocatore della Fiorentina Nico Gonzalez festeggia in Qatar con i suoi compagni di nazionale

Tanto rammarico in Nico Gonzalez, il giocatore della Fiorentina era stato convocato da Scaloni per la competizione iridata ma un infortunio gli ha impedito di prendere parte al mondiale pochi giorni prima della prima partita. In occasione della finale Nico si è recato in Qatar, invitato dalla federazione Argentina ed ha seguito al fianco della squadra la finale contro la Francia. A fine partita ha posato con la Coppa del mondo vinta

CASSANO ESULTA

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