Amrabat primo in Serie A per ammonizioni prese dopo 15 giornate (7). Quarta primo per duelli vinti

La Serie A si appresta a ripartire, tra otto giorni tornerà il campionato. Sono 15 le giornate di Serie A già andate in archivio, 15 turni che hanno fornito statistiche interessanti, non solo relative alle squadre ma anche ai singoli calciatori. Alcune classifiche particolari vedono primeggiare proprio i giocatori della Fiorentina. Biraghi è il giocatore viola con più minuti all’attivo, 1.144 (recuperi esclusi). Seguono Terracciano con 1.080 minuti e Quarta con 1.045. Il capitano è l’unico ad aver giocato titolare in 13 occasioni. Biraghi è il secondo giocatore del campionato per numero di passaggi-chiave: 38. Meglio di lui soltanto Deulofeu a quota 41. Il capitano viola è l’unico difensore tra i primi cinque. Il classe 1992 è 10° in Serie A per distanza media percorsa: 10,957 km. Infine, Biraghi è primo per distacco nella classifica generale relativa al numero di cross effettuati: 156. Seguono Dimarco a 106 e Kostic a 105, nettamente staccati.

Un altro primato viola appartiene a Martinez Quarta, che è primo in Serie A per numero di duelli vinti, 104. Anche il grande protagonista del Mondiale, Sofyan Amrabat, «primeggia» in una classifica particolare. Il centrocampista marocchino infatti è l’unico calciatore ad aver ricevuto 7 ammonizioni. Hateboer e Milinkovic-Savic ne hanno ricevute 6. Terracciano è primo in campionato per la distanza media camminata: 5,380 km. Secondo classificato un altro portiere, Musso, ma staccato a 4,677 km. Kouamé invece è al secondo posto per falli subiti, 34. Davanti a lui solo Zaccagni, che ne ha subiti 43. Kouamé è anche il giocatore viola sostituito più volte (9) mentre Saponara e Cabral sono i giocatori subentrati maggiormente (8 volte a testa). Lo riporta La Nazione.

