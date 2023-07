Amrabat-Manchester United, si inserisce il Milan ma la Fiorentina aspetta l’affondo degli inglesi

Il Manchester United fa sul serio per Amrabat. Le richieste di informazioni del Milan hanno avuto solo l’effetto di mettere fretta ai Red Devils, messi in allarme dai Diavoli rossoneri. Manovre di disturbo che alla fine servono solo alla Fiorentina per capitalizzare al meglio la cessione del marocchino ormai a un passo.

Il marocchino è rimasto a Firenze, come Nico Gonzalez. Ufficialmente per allenarsi – impossibile sia diversamente –, ma anche perché la sua cessione si avvicina e ogni momento potrebbe essere quello adatto. Con il giocatore pare che l’intesa sia stata trovata da tempo, con lo United che ha messo sul piatto un robusto accordo di quattro anni con l’opzione per un quinto: si parte da una base di quattro milioni annui a salire, fino a raggiungere quasi 20 milioni di euro complessivi. Come noto, però, manca il via libera della Fiorentina. I due club stanno sempre cercando di trovare la formula migliore che assicuri ai viola una cifra che non si allontani troppo dai 30 milioni fissati proprio dal presidente Commisso. Lo scrive La Nazione.

