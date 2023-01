Amrabat a Firenze in ottime condizioni fisiche dopo 50 giorni. Può essere titolare con il Monza

S come super Amrabat e dentro metteteci tutto: il fatto che il centrocampista viola sia stato protagonista di un super Mondiale col Marocco dopo tre mesi precedenti ad alto livello con la Fiorentina, che a Capodanno appena sceso dall’aereo che lo riportava a Firenze a distanza di cinquanta giorni da quando se n’era andato con destinazione Qatar, ha lasciato il trolley in macchina, s’è messo pantaloncini e maglietta per allenarsi con i compagni come se nulla fosse.

E soprattutto, visto che alla fine di questo si parla, super perché domani se gioca contro il Monza e lo fa da titolare nessuno si meraviglierà. la grande idea di Vincenzo Italiano potrebbe essere proprio l’ultimo arrivato in uno stravolgimento di previsioni e congetture che tale sarebbe se di mezzo non ci fosse Sofyan. Lo scrive il Corriere dello Sport.

