Amoruso tuona: "La Fiorentina non può farsi tenere in scacco da Gonzalez. Non siamo davanti a Maradona"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha così parlato del momento in casa viola: "Sono da tener presenti sia in segnali positivi e la serie di tre vi...

A cura di Redazione Labaroviola 04 novembre 2022 15:13

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