Amoruso su Brekalo: “Non darà quel qualcosa in più. Fiorentina ha bisogno di verticalizzare e fare gol”

Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del possibile acquisto da parte della Fiorentina dell’esterno d’attacco Josip Brekalo. Ecco le sue parole:

“Brekalo? Spero possa portare qualcosa in più rispetto agli altri esterni: non mi sembra un giocatore che ti possa dare qualcosa di più. La Fiorentina ha bisogno di andare in verticale e fare gol.

Mercato? Secondo me è finito il mercato se dovesse arrivare Brekalo. In attacco dovresti andare su giocatori che stanno giocando poco ed i nomi sono sempre quelli.”

