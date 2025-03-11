Amoruso: "Solo Palladino e Pablo Mari hanno visto quella partita. 10 punti in 10 partite, non c'è gioco"

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato del momento attuale di casa viola, queste le sue parole:"Solo Pablo Marì sembra aver visto una prestazione positiva della squadra di Palladin...

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato del momento attuale di casa viola, queste le sue parole:

"Solo Pablo Marì sembra aver visto una prestazione positiva della squadra di Palladino. Nel primo tempo la Fiorentina ha praticamente rinunciato a giocare, un copione già visto contro l’Inter a Milano. La squadra ha mostrato davvero troppo poco, mentre il Napoli ha creato numerose occasioni da gol. Se la Fiorentina è rimasta in partita, lo deve solo a De Gea, che ha salvato il risultato in più di un’occasione.

E su Palladino? Fa bene a cercare di mantenere l’ambiente sereno e trasmettere tranquillità, soprattutto in una situazione complicata come questa. Tuttavia, con 10 punti in 10 partite, non si vedono né cattiveria né una chiara idea di gioco. La cosa più semplice e onesta che Palladino avrebbe potuto dire è che la squadra è rimasta in partita fino alla fine, ma che avrebbe potuto tranquillamente perdere. Affermare che è stata una bella prestazione mi sembra sinceramente esagerato. A parte il gol, la Fiorentina non ha creato grandi occasioni.

Faccio fatica a vedere il bicchiere mezzo pieno, e di solito sono una persona ottimista. Giovedì, però, devi vincere a tutti i costi, e subito dopo affronterai una Juventus ferita. In quella partita, la Fiorentina dovrà scendere in campo con un atteggiamento completamente diverso e cercare di fare la partita.