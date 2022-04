Amoruso sicuro: “Se la Fiorentina vince contro Venezia e Salernitana avrebbe carica incredibile”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla squadra viola:

“Una squadra in grande evoluzione è la Fiorentina, si sta andando oltre le aspettative, voglio rimanere con i piedi per terra. Vinciamo queste due partite e poi vediamo, sulla carta queste due partite possono fare davvero la differenza, Venezia e Salernitana sono due avversarie alla nostra portata, se riusciamo a vincere queste due partite i ragazzi prenderanno molto più convinzione di se stessa. Questa squadra vive tanto di sensazioni, potrebbero dare una carica incredibile. Siamo leggeri in avanti e sui campi asciutti possiamo fare veramente bene. Abbiamo scontri diretti in casa contro Roma e Juventus. Non dobbiamo fare i calcoli su nessuno, solo su noi stessi. Fossi in Italiano non ci penserei nemmeno un minuto per restare ancora a Firenze. Igor sta interpretando alla grandissima il ruolo, conoscendo bene i propri limiti e i propri pregi. Amrabat ha fatto la sua partita, a lui si chiede di dare sicurezza, non gli si chiede il passaggio filtrante ma quello che ha fatto lo ha fatto bene, è un altro giocatore recuperato”

