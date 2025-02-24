Amoruso: "Palladino va mandato via, non facciamo tre passaggi e non sappiamo cosa fare in campo"

L'ex difensore della Fiorentina ha detto la sua opinione riguardo alla pessima prestazione dei viola a Verona

A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore Lorenzo Amoruso che ha detto la sua sul pessimo momento dei viola: "Questa squadra crolla nei secondi tempi perché giocando a 2 arrivi cotto alla fine con questi giocatori. Sono due mesi che non giochiamo e non facciamo niente. La Fiorentina non gioca, preferisce lasciare il pallone agli altri e speculare, avevamo quell'idea di giocare con Kean come unico riferimento da lanciare, ma ora ti hanno capito e non stai facendo neanche tre passaggi in fila. La Fiorentina ieri ha fatto una partita desolante, siamo in una fase negativa totale dove anche una squadra modesta come il Verona ti ha messo sotto. Hanno capito che non avremmo creato nulla e avrebbero potuto segnare pure prima perché le situazioni le hanno avute, è dura rimettersi in piedi perché nemmeno i giocatori hanno fiducia nel tecnico, non sanno cosa fare."

Sui giocatori: "Sono a terra e lo ha permesso Palladino che ha tolto sfrontataggine e fantasia al gruppo, ha messo tutti fuori ruolo ed è in una confusione terribile. Ormai le cose non miglioreranno e andranno sempre peggio, per questo va mandato via perché pure venerdì rischi di perdere contro un avversario tosto. Ti affidi alle individualità, ma quando non riescono a spiccare, sei finito."

Su Kean: "Non credo ci siano grossi problemi, dobbiamo lasciarlo tranquillo e vedere in quanto tempo potrà recuperare. Di sicuro non aver preso un giocatore di riserva è stato strano, però anche l'allenatore era d'accordo. Hanno visto in Zaniolo l'idea del centravanti, ma non lo è e non lo vuole fare. Ci sono dubbi su dubbi su questa squadra, non sono fiducioso e sarà dura uscire dal tunnel."

Su Pongracic: "Palladino ha fatto fuori colui che ha detto solo la verità domenica scorsa. Ha messo in panca il difensore migliore che avevi e che sta facendo prestazioni importanti da quando è entrato. Se cominci a fare l'orgoglioso, è finita."