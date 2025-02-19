Amoruso: "Palladino gioca solo di rimessa, non sanno che movimenti fare. Zero scuse, squadra forte"

Due sconfitte consecutive per la Fiorentina e tanti problemi da analizzare. Ne ha parlato Lorenzo Amoruso

Lorenzo Amoruso, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del momento in casa Fiorentina, queste le sue parole:

"La Fiorentina sta attraversando un momento difficile. Quella ‘rondine’ contro l’Inter, com’era prevedibile, non ha segnato l’inizio della primavera e ci ha fatto illudere. Contro il Como in casa si sono rivisti errori già commessi a inizio stagione e ci ha fatto tornare indietro. È ormai evidente che siamo una squadra che gioca di rimessa, è una cosa acclamate e la prestazione contro il Como ne è l'evidenza, bisogna fare qualcosa. Ora serve silenzio, lavoro e soluzioni concrete, tocca all'allenatore lavorare e trovare le soluzioni, le problematiche sono evidenti. Domenica mancava solo Kean e per sostituire un giocatore ha messo fuori ruolo 4 giocatori. Due giocatori appena arrivati sono stati messo in difficoltà.

Ora non hai un calendario facile perchè Verona e Lecce adesso giocano con l'acqua alla gola. C’è bisogno di nuove energie e di una maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Tra la sfida con l’Inter a Milano e quella con il Como in casa, la Fiorentina non ha mai osato, lasciando il controllo del gioco agli avversari. La Fiorentina era senza mordente, la vittoria contro l'Inter una mosca bianca. Contro la Lazio nel secondo tempo sei crollato, sempre giocando a 2 a centrocampo, non riesci a tenere botta anche nel secondo tempo, occorre equilibrio nella gestione della partita. In campo non hai contropiedisti perchè Sottil e Ikonè sono stati venduti ed erano gli unici ad avere quelle caratteristiche che adesso in rosa non ci sono più.

Sei fai fare il trequartista a Fagioli è qualcosa di assurdo dato che in carriera non lo ha mai fatto, davanti facevi fare quel lavoro a Beltran e facevi fare movimento a Folorunsho. Non ho capito perchè Palladino ha cambiato il centrocampo con due giocatori molto simili, senza un grande piede. Io sarò presuntuoso ma era chiaro prima della partita che con quella formazione avremmo perso, io l'ho detto anche in diretta prima che iniziasse la partita.

Palladino ha detto che vede Beltran come un centrocampista addirittura, mi aspettavo un falso nove che sapesse dialogare con i compagni di squadra ma non si è visto nulla. Hai avuto anche 45 minuti per poter cambiare dopo il primo tempo visto, e non lo ha fatto. I giocatori non sanno che movimenti fare, Dodò non riesce più a fare una sgroppata per questo modo di giocare, se metti davanti Folorunsho che resta largo non apri lo spazio per Dodò. Queste cose vanno studiate e poi si sono viste subito.

Ora i giocatori ci sono e la squadra è forte, ha qualità, non ci sono più scuse. Il modo di giocare della Fiorentina, in contropiede, non fa felici i giocatori come Gudmundsson. Kean ti sta dando profondità e forza ma non puoi pensare esclusivamente a quella tipologia di gioco. Non so cosa giri nella testa di Palladino ma deve darsi una mossa, adesso tutti iniziano a capire come gioca la Fiorentina e hanno capito che va in difficoltà quando deve fare la partita.

Io sono preoccupato, prima del Monza avevo detto che questa squadra cosi non andava da nessuna parte e che secondo me, se si fosse perso a Monza, io avrei cambiato allenatore per salvare la stagione. Io non sono un dirigente della Fiorentina, ho espresso la mia opinione perchè ho visto una squadra nettamente in difficoltà. Non so cosa succederà, ho studiato calcio, ho avuto tanti allenatori e mi documento sempre, quando faccio una critica non è mai distruttiva. In questo momento e anche nel momento del Monza, ho visto tutto e di più. Sono arrivate 3 vittorie di seguito perchè è andato tutto bene, vedi il palo interno contro la Lazio e la partita contro il Genoa. Anche la gestione del gruppo non mi è piaciuto, la gestione di Gudmundsson non è stata corretta, lui contro il Como doveva giocare"