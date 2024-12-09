Amoruso netto: "Ikonè vada via, non è mai migliorato. Kean non mi è piaciuto quando è entrato"

Dalla vittoria contro il Cagliari alle prossime partite, Lorenzo Amoruso ha parlato dei vari temi di casa Fiorentina

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina degli anni 90, ha parlato a Radio Bruno il giorno dopo la vittoria viola contro il Cagliari, queste le sue parole:

"Nicola ha preparato la partita su Kean e altri giocatori che non c'erano poi nella Fiorentina, se avesse iniziato la partita aperto come ha fatto all'inizio sarebbe andata diversamente, la Fiorentina ha fatto un possesso di palla altissimo rispetto alla norma. Nessuno si aspettava una Fiorentina cosi in alto in classifica, il gruppo sta crescendo per fiducia, la qualità del gioco dipende anche dall'avversario, il Cagliari ieri aveva 11 uomini dietro la linea della palla, nessuno ha giocato cosi contro la squadra viola. A me ieri Kean ieri non mi è piaciuto, ma è entrato dalla panchina, faceva freddo, ora inizia ad essere uno spauracchio per le altre squadra, metterlo in campo a mezz'ora dalla fine non è il massimo.

Dodò è il giocatore più in forma della Fiorentina, sta in uno stato idilliaco, sta dando un apporto pazzesco sia davanti che dietro. La coppia Comuzzo-Ranieri si sta integrando in una maniera pazzesca, adesso Comuzzo addirittura si va a prendere l'attaccante a centrocampo, oggi queste cose si vedono meno in serie A, mentre Ranieri adesso sta iniziando a prendere le dimensioni del vecchio libero. Ikonè per me può andare via, arrivederci e grazie per lui, Kouamè non ha talento, non ha tecnica sublime, tutte cose che invece Ikonè ce li ha però da quando è arrivato Ikonè non è mai migliorato.

TERRACCIANO VIA A GENNAIO? LE ULTIME

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