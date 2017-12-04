Amoruso: "La Fiorentina non ha concesso niente al Sassuolo e domenica potrebbe infastidire il Napoli"

Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere di RTV38: "Al di là della vittoria, ieri mi è piaciuto molto il fatto che che la squadra abbia mantenuto la concentrazione...

A cura di Redazione Labaroviola 04 dicembre 2017 12:58

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