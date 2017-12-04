Labaro Viola

Amoruso: "La Fiorentina non ha concesso niente al Sassuolo e domenica potrebbe infastidire il Napoli"

Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere di RTV38: "Al di là della vittoria, ieri  mi è piaciuto molto il fatto che che la squadra abbia mantenuto la concentrazione...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 dicembre 2017 12:58
Amoruso: "La Fiorentina non ha concesso niente al Sassuolo e domenica potrebbe infastidire il Napoli" -
News
Fiorentina
Napoli
Sassuolo
Amoruso
Condividi

Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere di RTV38: "Al di là della vittoria, ieri  mi è piaciuto molto il fatto che che la squadra abbia mantenuto la concentrazione dall'inizio alla fine. I ragazzi sono rimasti sul pezzo dal primo al novantesimo minuto, senza concedere niente. Forse qualcosa è stato concesso solo sull'1-0, ma comunque poco".

Prosegue sull'importanza della vittoria di ieri: "I tre punti di ieri sono molto importanti ma non solo per la classifica... Possono dare fiducia in vista della partita contro il Napoli, al quale la Fiorentina potrà creare qualche fastidio".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok