Amoruso: "La Fiorentina non ha concesso niente al Sassuolo e domenica potrebbe infastidire il Napoli"
Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere di RTV38: "Al di là della vittoria, ieri mi è piaciuto molto il fatto che che la squadra abbia mantenuto la concentrazione...
Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni di fronte alle telecamere di RTV38: "Al di là della vittoria, ieri mi è piaciuto molto il fatto che che la squadra abbia mantenuto la concentrazione dall'inizio alla fine. I ragazzi sono rimasti sul pezzo dal primo al novantesimo minuto, senza concedere niente. Forse qualcosa è stato concesso solo sull'1-0, ma comunque poco".
Prosegue sull'importanza della vittoria di ieri: "I tre punti di ieri sono molto importanti ma non solo per la classifica... Possono dare fiducia in vista della partita contro il Napoli, al quale la Fiorentina potrà creare qualche fastidio".