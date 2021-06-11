Amoruso: "I giocatori che la Fiorentina sta trattando sono da salto di qualità, ma l'ambientamento..."

Il parere dell'ex viola Amoruso

A Radio Bruno, ha parlato l'ex viola Lorenzo Amoruso ha commentato le ultime di calciomercato della Fiorentina:

"I nomi che girano sono giocatori da salto di qualità, sempre rispettando un'età parecchio giovane. Sono giocatori su cui poter costruire e lavorare grazie a Gattuso, ma allo stesso tempo giovani che devono avere il tempo di adattarsi al calcio italiano che è diverso da quello tedesco e argentino. Adesso però si cerca gente con attributi, Rino vuole giocatori che diano il 100% e quando si va su certi profili le valutazioni lievitano perché tutte le squadre cercano queste caratteristiche".

INTANTO ECCO LA NOSTRA SCHEDA DI NICO GONZALEZ

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