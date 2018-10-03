Amoruso: "Gasperini parla di educazione e poi fa Masiello capitano. Spinta a Pioli da frustrato"

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Gasperini dovrebbe ricordarsi di fare attenzione a quel che dice e quel che fa in quanto a educazione. Ad esempio di quando ha dato la f...

A cura di Redazione Labaroviola 03 ottobre 2018 20:20

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