Amoruso: "Gasperini parla di educazione e poi fa Masiello capitano. Spinta a Pioli da frustrato"
Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Gasperini dovrebbe ricordarsi di fare attenzione a quel che dice e quel che fa in quanto a educazione. Ad esempio di quando ha dato la f...
A cura di Redazione Labaroviola
03 ottobre 2018 20:20
Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:
"Gasperini dovrebbe ricordarsi di fare attenzione a quel che dice e quel che fa in quanto a educazione. Ad esempio di quando ha dato la fascia da capitano a Masiello, condannato per calcio-scommesse. Non mi è piaciuto Gasp, che c'entrava dare lo spintone a Pioli? Da quando è stato eliminato in Europa League sembra essere frustrato. Pjaca? Sembra un pesce fuor d'acqua, rende solo quando ha la palla al piede".