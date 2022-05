Amoruso duro: “Nella Fiorentina non ci sono leader, da giovedì serve il ritiro fino alla Juventus”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato della squadra viola il giorno dopo Sampdoria-Fiorentina, le sue parole a Radio Bruno:

“Occorre un macellaio, non uno psicologo. Va bene tutto ma non esiste, da questa partita partita passava la crescita di tanti giocatori. Non ci sono leader, i leader tengono la testa bassa, pedalano e fanno pedalare tutti gli altri. Scherzano e sono allegri tutti, per carità è giusto cosi ma serve anche quella gente li. Abbiamo subiti 59 gol, con gli stessi gol subiti lo scorso anno lottavamo per la zona retrocessione, questo vuol dire anche che in Europa dove andiamo andiamo prendiamo schiaffi. Solitamente dagli errori si impara ma qui non si impara nulla dalle sconfitte che ci sono state, vedi Salerno. Andrei in ritiro da giovedì, ma non per punizione, per stare insieme e concentrati, per parlare”

