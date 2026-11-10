Amoruso: "De Gea non sarà mai un problema, ha fatto un errore, ma ricordiamo tutte le parate"

L'ex difensore ha parlato del portiere spagnolo viola

A Radio Bruno è intervenuto Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: "Dragusin non è il perno su cui costruire la nostra difesa, per me lo è più Pongracic che spero recuperi. In coppia non hanno fatto benissimo ancora, ma sulla carta sono loro due. Dragusin è un marcatore che segue l'uomo, niente di più, Viery non è il tuo titolare perchè deve crescere molto ancora e si è visto pure domenica."

Prosegue: "L'errore del singolo ci sta perchè tutti sbagliano, ma questa squadra non difende di reparto e si trova sempre scoperta perchè nel pareggio Dragusin lascia solo Woltemade in area dopo l'errore di Viery e, se non l'avesse accorciato, Kolo avrebbe tirato. Vanoli non ha trovato ancora il modo per curare questa fase difensiva perchè, se uno sbaglia, si va subito nei pazzi e non sappiamo rimediare. Do la colpa a Vanoli ed ai giocatori che devono crescere e cercare di mettere il compagno nelle condizioni migliori, invece qua fanno il contrario."

Sulla coppia centrale: "Per me la coppia titolare è Ranieri-Dragusin con l'italiano più bravo a guidare e la fisicità dell'ex del Genoa. Col Napoli non avevano fatto male."

Sul portiere: "Ha fatto un grande sbaglio e mi ha fatto arrabbiare. Chiaramente non va colpevolizzato perchè si ritrova con una difesa che gli lascia sempre dei buchi. Per me non sarà mai un problema assolutamente."

Sulla gara con la Juve: "Abbiamo fatto peggio di loro nel primo poi nel secondo il gol ci ha svegliato. Mi sembra che questa squadra abbia bisogno di uno schiaffo per far meglio, il riscaldamento del pregara andrebbe rivisto perchè eravamo meno lucidi."