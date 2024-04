Amoruso: “Commento sempre gli stessi errori, dov’erano i centrali sul gol di Leao?!”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana commentando il difficile momento viola:

“La formazione della Fiorentina scesa in campo con il Milan non mi ha stupito più di tanto, siamo abituati ai due/tre cambi strani da parte di Italiano. Ma questo c’entra il giusto, gli errori che fa la Fiorentina nascono piuttosto da una cattiva impostazione. Non c’è bisogno sempre di dover dominare le partite: ormai ci conoscono e prendiamo costantemente una valanga di contropiedi sempre letali. Mi chiedo dove fossero i centrali sul gol di Leao..Va bene voler essere innovativi, ma non ha senso proporre sempre un pressing esasperato, i punti che sono stati buttati via ormai sono troppi. Sono stanco di dover commentare sempre gli stessi errori. Ho la sensazione che la squadra mentalmente sia stanca, non fa più certi movimenti, non riesce più a seguire quello che vuole l’allenatore . Se giochiamo così con l’Atalanta, sarà durissima“

