Amoruso attacca Mastantuono: "Va a sbattere sui muri, non guarda mai gli altri e fa innervosire"

L'ex difensore viola ha criticato l'avvio di Mastantuono coi gigliati

A Radio Bruno è intervenuto Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: "Domenica mi affido alla fortuna e all'incoscienza giovanile che spero venga fuori perché in questi casi c'è bisogno di follia e di orgoglio per andare lì a giocarmela. Ancora non abbiamo visto niente del genere, ma forse domenica davanti ad un avversario forte possiamo essere stimolati."

Prosegue: "Non sappiamo prendere le decisioni giuste né gestire le forze durante la gara perché non siamo maturi. Chiaramente se lo impariamo a fare, possiamo divertirci e dare noia all'Inter."

Sull'Inter: "Le energie le hanno spese, giocano ogni tre giorni loro. Ci vuole testa perché loro possono calare di intensità proprio fisica ed è normale, ma noi dobbiamo essere bravi a sfruttare quelle poche occasioni che potremo avere."

Su Vanoli: "Le possibilità le ha date quasi a tutti, non mi aspetto degli esperimenti perché c'è da andare sul concreto e sulla solidità. Abbiamo bisogno di gente che voglia sporcarsi le mani con meno colpi di tacco e che si badi più alla quantità. Un paio di cambi li vedo bene."

Prosegue: "Quando dice che col Como abbiamo fatto 30 minuti buoni, sbaglia perché le partite si giudicano per intere. Ci vuole ancora il bastone perché bisogna rendere questi giocatori meno belli senza dar loro troppi alibi. Non abbiamo fatto una prestazione di livello e non abbiamo un giocatore che sia inamovibile su cui puntare."

Su Mastantuono: "Lui non va bene, non sa muoversi tra le linee e non può fare il trequartista perché tocca il pallone troppe volte. Esagera sempre, crea nervosismo nei compagni perché vuole puntare sempre chiunque anche se ne ha 3 davanti."