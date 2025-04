Amoruso: “Assurdo che alla Juve nessuno sapesse delle scommesse, oggi deve farsi trovare pronto”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex difensore di Fiorentina e Bari Lorenzo Amoruso che ha commentato la gara dei viola con il Parma: “Bisogna dimostrare tanto perché non ci sono scuse né attenuanti, abbiamo messo in panchina tanti giocatori che partono oggi subito dall’inizio proprio per curare al meglio questa gara in cui vincendo, puoi recuperare diversi punti sulle tue dirette avversarie con il Bologna che ha perso e con il derby romano di stasera. Oggi e le prossime due sfide diranno davvero quale sarà il destino della Fiorentina in campionato.”

Su Fagioli: “Ricordiamoci che non è un nuovo filone, è lo stesso discorso per cui è già stato squalificato e ha pagato i suoi sbagli, magari potrà avere una multa ma niente di più a livello sportivo. Non riesco a capire però, come nessuno si sia accorto che scommettesse queste cifre e che nessuno dei suoi compagni lo abbia ripreso quando gli ha chiesto dei soldi, magari chi gli prestava del denaro aveva degli interessi in campo. Gli pseudo-amici se ne approfittano in quelle situazioni, ma sono sicuro che oggi starà tranquillo e non sarà condizionato dalle voci.”