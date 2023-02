Amoruso: “Alla Fiorentina mancano 6 punti. Mercato chiuso, adesso c’è da farsi il mazzo per la maglia”

Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

Amrabat? Per quanto riguarda Amrabat la Fiorentina giustamente ha rifiutato il prestito del Barcellona. Non ci si faceva nulla con quel tipo di offerta, un prestito con diritto di riscatto. Fiorentina l’ha gestita bene.

Jovic? Sono il primo a dire che è stato sbagliato l acquisto di Jovic perchè non è un attaccante di ruolo. Non fa contro movimento, guardate quando gli arriva palla: non allarga mai le braccia come, invece, si deve fare. Poi magari al gol ci arriva ma non è una punta.

Fiorentina? Abbiamo visto una Fiorentina mentalmente migliorata sia per quanto riguarda la partita con la Lazio sia per quella con il Torino. Si spera di continuare in questa direzione perchè potevamo avere 5 o 6 punti in più, ma alcuni giocatori non hanno fatto bene. Con il mercato chiuso adesso devono farsi il mazzo ancora di più per la maglietta.

