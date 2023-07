Sono ore decisive per il futuro di Fabiano Parisi. Come riportato da DAZN, la Fiorentina ha presentato un’offerta concreta all’Empoli per il terzino ma al momento la distanza sembra ancora ampia. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti tra le due società, ma il presidente Fabrizio Corsi non sembra intenzionato ha fare sconti. Lo riporta TMW

