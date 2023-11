Altobelli: “Italiano ha grande futuro. Beltran e Nzola? Buoni giocatori anche se non segnano”

Alessandro Altobelli è stato inserito nella Hall of Fame del calcio italiano ed è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nel corso dell’evento. Ecco le sue parole:

“Hall of Fame del calcio italiano? Non è da tutti i giorni e vorrei ricordare a tutti che la Nazionale italiana ha vinto 4 Mondiali e 2 Europei. Non avrei mai immaginato tutto questo.

Cambiamenti del mio ruolo? Ci sono meno attaccanti. E’ rimasto Immobile, ci sono dei falsi nove che sfruttano le fasce…Un momento no per gli attaccanti ma chi ce li ha forti vince.

Attaccanti Fiorentina? Sono due buoni giocatori anche se segnano poco. In questo momento la Fiorentina è in zona Europa e non è una squadra facile da battere.

Italiano? Sta facendo un grande lavoro e mi aspetto un futuro ancora migliore.”

