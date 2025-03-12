Altafini rivela: "Per due volte potevo andare alla Fiorentina, poi la Juve si mise nel mezzo"

L'ex fuoriclasse italobrasiliano ha rilasciato alcuni retroscena legati alla sua carriera che potevano portarlo in viola

A Radio Sportiva ha parlato l'ex giocatore di Juventus, Napoli e Milan José Altafini che ha rivelato qualche retroscena sulla sua carriera legata alla Fiorentina: "Nel 1958 giocai un'amichevole a Firenze contro la Fiorentina con la nazionale brasiliana e feci due gol. Mi ricordo che il presidente Befani mi voleva, ma poi la trattativa non andò in porto ed io fui acquistato dal Milan. Anche nel 1972 fui vicino alla Fiorentina, mi ricordo che parlai con il presidente Ugolini dopo essermi svincolato dal Napoli, però quando gli dissi che anche la Juventus mi voleva, allora lasciò perdere perché non voleva farsela nemica e io andai a Torino. Sarei venuto volentieri a Firenze perché era una grande squadra e una bella società."