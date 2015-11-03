Labaro Viola

Notizie Altafini Fiorentina

Altafini rivela: "Per due volte potevo andare alla Fiorentina, poi la Juve si mise nel mezzo"

12 marzo 2025 13:37

15 gol in 17 partite, da più di 60 anni nessun giovane come Vlahovic, eguagliato Josè Altafini

11 dicembre 2021 23:10

Archivio

Esplora l'archivio di Altafini

Sett. 11
Sett. 49