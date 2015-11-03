Notizie Altafini Fiorentina

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Altafini rivela: "Per due volte potevo andare alla Fiorentina, poi la Juve si mise nel mezzo"
12 marzo 2025 13:37
15 gol in 17 partite, da più di 60 anni nessun giovane come Vlahovic, eguagliato Josè Altafini
11 dicembre 2021 23:10
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