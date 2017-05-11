"All'Inter vogliono o Conte o Simeone, sono stufo, me ne vado a Firenze" cosi Pioli solo qualche giorno fa...

La Repubblica riporta questa indiscrezioni, Stefano Pioli si è sfogato con il "suo" Simone Inzaghi solo qualche giorno prima dell'esonero

Questo è ciò che scrive la Repubblica questa mattina sulla separazione tra Pioli e l'Inter:

“Oggi Stefano Pioli si avvicina al ritorno a Firenze. Lo ha confessato lui stesso a Simone Inzaghi qualche giorno fa, prima di essere cacciato da Suning: «Vado a Firenze, qui vogliono Conte o Spalletti». Chissà. D’altra parte Pioli non è un nome nuovo. Già era stato contattato a ottobre, per risolvere la questione Sousa. Ma la Fiorentina aveva preso tempo e l’Inter invece no. Ma la fiamma si è riaccesa l’altra sera, quando in diretta tv, durante la partita di Champions della Juve, il telecronista ha esclamato con tono grave: «L’Inter ha esonerato Pioli». Beh, sempre meglio che ricevere una telefonata di fine rapporto da Cancun, Mexico."