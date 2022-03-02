Allegri sceglie Vlahovic, torna al Franchi dal primo minuto. Lanciato Akè, c'è Kean. Fuori Morata

L'ex più atteso Dusan Vlahovic torna al Franchi dal primo minuti. Allegri lancia Akè dal primo minuto, e De Sciglio centrale di difesa

Ci siamo, all'Artemio Franchi di Firenze è tutto pronto per la sfida di andata delle semifinali di Coppa Italia fra Fiorentina e Juventus. L'attenzione di tutti era ed è inevitabilmente su Dusan Vlahovic ed il serbo, nonostante le parole di ieri di Allegri, sarà regolarmente al centro dell'attacco bianconero con Moise Kean a supporto. Sulla corsia destra il giovane Aké, retroguardia a tre con Danilo e De Sciglio ai lati di De Ligt.

Questa la formazione ufficiale della Juventus:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, De Ligt, De Sciglio; Aké, Locatelli, Arthur, Rabiot, Pellegrini; Vlahovic, Kean

Lo riporta Tuttomercatoweb.com

LE PRIME INFORMAZIONI SULLE COREOGRAFIA DELLA FIESOLE

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