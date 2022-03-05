Allegri ripensa a Firenze: "Fiorentina brava in contropiede ma abbiamo interpretato bene la partita"

Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione della Juventus sul campo della Fiorentina di mercoledi scorso

Dove le è piaciuta la squadra nelle ultime uscite? E' questa una delle domande poste in conferenza stampa a Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida contro lo Spezia:

"A Firenze la squadra ha giocato con sicurezza, avendo subito delle situazioni su contropiede dove loro sono molto bravi. Potevamo far meglio in fase offensiva tecnicamente, ma la squadra ha interpretato la partita al meglio in quel contesto. A Empoli potevamo fare meglio in fase difensiva come squadra, si può e si deve migliorare ma bisogna sempre capire il momento e in che condizioni è la squadra. Se abbiamo le energie per fare una partita in un modo in un altro, ma bisogna sempre ottenere risultato. Mi sembra che questo la squadra lo stia facendo bene anche da un po' di partite. Alternando cose buone a cose meno buone, ma fa parte della stagione. Ci avviciniamo alla fine della stagione, il tempo di recupero non c'è e gli errori si devono assottigliare. Siamo indietro e i punti pesano di più, l'interpretazione alla partita, bisogna arrivare alla vittoria in un modo o nell'altro ma l'importante è arrivarci". Lo riporta TMW

HA PARLATO SAPONARA

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