Allegri: “Nemmeno quando è arrivato dalla Fiorentina Vlahovic stava cosi bene, è leggere e dinamico”

Grandi elogi per Moise Kean da parte di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, intervenuto oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana: “Dusan fisicamente sta molto bene è più leggero e dinamico e spero che domani faccia gol, sta meglio anche di quando è arrivato. In questo però momento lasciare fuori Kean mi rimane molto difficile. Sta diventando un giocatore importante e lasciarlo fuori mi dispiace molto. Vlahovic sta bene e ha bisogno del gol, come tutte le punte”. Lo riporta TMW

