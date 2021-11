Allegri: “Italiano è un allenatore bravo che aggredisce, dobbiamo battere la Fiorentina”

Massimiliano Allegri, dopo la partita vinta in Champions League con la sua Juventus, ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:

“Questa vittoria porta il passaggio del turno. Sabato giocheremo contro una squadra che corre tanto e forte tecnicamente come la Fiorentina che ha un allenatore bravo che aggredisce e servirà un’ottima prestazione per vincere. McKennie ha fatto una bella prestazione e in questo momento sta bene. Abbiamo una buona condizione, ora cerchiamo di farla diventare più buona battendo la Fiorentina. Chiesa? Ha giocato sempre a destra o di punta quando non c’era Morata. Poi in campo aperto diventa devastante”.

