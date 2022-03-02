Allegri ammette: "Tifosi viola corretti. Pensavo peggio da Vlahovic, Fiorentina non meritava sconfitta"

Massimiliano Allegri ha parlato nella sala stampa del Franchi analizzando la vittoria fortunosa contro la Fiorentina

Al termine di Fiorentina-Juventus ha parlato in sala stampa Massimiliano Allegri, queste le parole del tecnico bianconero:

"Partita equilibrata, abbiamo rischiato solo sui contropiedi, non abbiamo chiuso per gli ultimi passaggi in tante occasioni in cui potevamo fare bene, la mia sensazione dalla panchina era che era difficile che potessimo prendere gol. L'o-1 è un buon risultato in vista del ritorno. Vlahovic ha fatto una partita meglio di quanto mi aspettassi, ha un cuore, è riconoscente a Firenze e alla Fiorentina, ha fatto una partita corretto, è stata la prima partita. I tifosi della Fiorentina sono stati corretti, un bel segnale che i tifosi si siano comportati cosi. Sapevamo che la Fiorentina giocasse cosi, Italiano è bravo e sta facendo un ottimo lavoro. Se non avessimo perso quei palloni sulle ripartenza non avremmo rischiato nulla. Quando vengo a Firenze è sempre bello, si fa partita vera, i tifosi sono stati corretti e simpatici, la coreografia è stata meravigliosa. La Fiorentina non meritava di perdere"

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/pagelle-viola-ikone-un-crack-milenkovic-ed-igor-due-muri-venuti-sfortunato/167547/