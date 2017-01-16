Allegri al quarto uomo "Sei una testa di c....". Squalifica e multa in arrivo?

Nel corso della partita il tecnico della Juventus si è reso protagonista di una protesta assai discutibile nei confronti del quarto uomo

Nel corso della partita di ieri io tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha aggredito verbalmente il quarto uomo per proteste, dicendo "testa di c..." più volte e insultando ripetutamente l'arbitro. Chissà se ci saranno sanzioni disciplinari per il tecnico juventino, a questo punto Allegri potrebbe anche rischiare un lungo stop