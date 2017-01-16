Allegri al quarto uomo "Sei una testa di c....". Squalifica e multa in arrivo?
Nel corso della partita il tecnico della Juventus si è reso protagonista di una protesta assai discutibile nei confronti del quarto uomo
A cura di Flavio Ognissanti
16 gennaio 2017 16:01
Nel corso della partita di ieri io tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha aggredito verbalmente il quarto uomo per proteste, dicendo "testa di c..." più volte e insultando ripetutamente l'arbitro. Chissà se ci saranno sanzioni disciplinari per il tecnico juventino, a questo punto Allegri potrebbe anche rischiare un lungo stop