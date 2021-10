Al 73′ Vlahovic inizia l’azione, Bonaventura sventaglia per Callejon che mette dentro per Vlahovic che sigla il 3-0 per la Fiorentina. 8° gol in Serie A per il centravanti serbo.

