Al 70' Torreira firma l'1-0 della Fiorentina contro il Bologna. Esplodono i tifosi viola al Franchi
Torreira sblocca la gara al Franchi
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 14:07
Al 70' Fiorentina in vantaggio al Franchi, cross di Biraghi, Castrovilli mette dentro e Torreira entra in campo con il pallone. Fiorentina-Bologna 1-0.
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