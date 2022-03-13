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Al 70' Torreira firma l'1-0 della Fiorentina contro il Bologna. Esplodono i tifosi viola al Franchi

Torreira sblocca la gara al Franchi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 14:07
Al 70' Torreira firma l'1-0 della Fiorentina contro il Bologna. Esplodono i tifosi viola al Franchi - Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 17.01.2022, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Al 70' Fiorentina in vantaggio al Franchi, cross di Biraghi, Castrovilli mette dentro e Torreira entra in campo con il pallone. Fiorentina-Bologna 1-0.

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