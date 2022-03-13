Al 42' Bonifazi duro su Torreira, prende così il secondo giallo. Bologna in 10 uomini
Il Bologna giocherà tutto il secondo tempo in 10 uomini
A cura di Redazione Labaroviola
13 marzo 2022 13:19
Al 42' grande ingenuità di Bonifazi, già ammonito. Il giocatore rossoblù va dritto sull'uomo, Bonifazi in questo caso, spallata dura su Torreira. Sacchi non ha dubbi, estrae il secondo giallo, Bologna in dieci uomini.
LEGGI ANCHE, FORM.UFFICIALE: SOTTIL TITOLARE, IKONE’ IN PANCHINA, IGOR E ODRIOZOLA DAL PRIMO MINUTO
https://www.labaroviola.com/form-ufficiale-sottil-titolare-ikone-in-panchina-igor-e-odriozola-dal-primo-minuto/168813/